Incidente a Padula Scalo: si scontrano tre veicoli, due feriti

Brutto incidente, stamattina, a Padula Scalo, lungo la S.S.19. Per cause da accertare, tre veicoli, alias una Fiat Punto, un motocarro ed un fuoristrada, si sono scontrati.+

I soccorsi

Nell’impatto sono rimasti lievemente feriti l’uomo alla guida del motocarro e la donna alla guida della vettura: sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati presso l'ospedale di Polla. Accertamenti in corso, intanto, da parte degli agenti della Polizia Municipale e dei carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

.