Incidente nella notte a Pagani: auto rischia di precipitare, un ferito

Dramma sfiorato, ieri notte, a Pagani. In via Amalfitana, infatti, un'Audi con a bordo 4 persone, per cause da accertare, è sbandata, rischiando di precipitare lungo uno dei tornanti all’altezza del castello, ma ha terminato la sua corsa finendo contro un palo dell’energia elettrica.

L'incidente

Il conducente della vettura è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, facendo un volo di circa 10 metri e ritrovandosi giù sulla variante di accesso alla città di Pagani, con la Audi rimasta sul precipizio. Illese le altre persone a bordo del veicolo, secondo Telenuova.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno condotto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore il malcapitato. Si indaga, dunque, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause del sinistro.