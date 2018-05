Incidente tra Pagani e San Marzano: non ce l'ha fatta il centauro di 25 anni

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Luciano Manzella, il 25enne di Pagani che era rimasto coinvolto in un incidente in via Bianco, tra Pagani e San Marzano, domenica pomeriggio. Il giovane era ricoverato presso l'ospedale Umberto I di Nocera, in gravi condizioni.

Il dramma

Sposato e con due figli, Manzella si trovava a bordo del suo scooter al momento del tragico sinistro: per cause da accertare, aveva perso il controllo del suo mezzo, cadendo sull'asfalto. Dopo essere stato sottoposto ad una delicata operazione, il 25enne era stato trasferito in Rianimazione: purtroppo, oggi è spirato. Dolore in tutta la comunità.