Choc a Pagani, uomo travolto e ucciso da un'auto senza conducente

Tragedia, la scorsa notte, a Pagani, dove un uomo di 58 anni, G.P le sue iniziali, è stato improvvisamente investito e ucciso da un’automobile senza conducente.

La dinamica

Sembra che la vettura, in sosta su una salita nei pressi di un noto ristorante, si sia iniziata a muovere senza controllo per cause in corso di accertamento. Forse è venuto meno il freno a mano. E così, in pochi secondi, ha travolto e ucciso il 58enne, che svolgeva l'attività di venditore ambulante e risiedeva a Nocera Inferiore. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale "Umberto I" dove, purtroppo, è deceduto. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.