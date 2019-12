Incidente a Palinuro: tre giovani feriti, si indaga

Brutto incidente, questa mattina, intorno alle 5, a Palinuro. Per cause da accertare, un‘auto con a bordo tre giovani si è schiantata contro la rotonda. Nell'impatto, come riporta Ondanews, i tre, di cui uno di Caprioli, frazione di Palinuro, e un altro di Massicelle di Montano Antilia, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

I soccorsi

I tre malcapitati, dunque, sono stati condotti presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, con un trauma cranico e altre ferite. Indagano, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.