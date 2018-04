Incidente stradale a Boscotrecase: muore 39enne di Scafati

Tragedia, alle 18 di ieri, sulla Panoramica di Boscotrecase, comune della provincia di Napoli, dove un 39enne residente a Scafati, Mario Cirillo, ha perso la vita in un grave incidente stradale.

La dinamica

Cirillo stava percorrendo la strada in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile guidata da una 50enne di Boscotrecase. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi. Per il 39enne era ormai troppo tardi. Sulla dinamica e le responsabilità dell’incidente indagano i carabinieri.