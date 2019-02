Incidente a Teggiano, auto schiacciata da camion: illeso il conducente

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, in località Pantano di Teggiano, dove un tir e un’auto (Seat Ibiza) si sono improvvisamente scontrati per cause in corso di accertamento.

Il sinistro

Nel violento impatto i danni maggiori li ha riportati la vettura che in parte è rimasta schiacciata sotto il camion. Fortunatamente il conducente, residente nel piccolo paese del Vallo di Diano, non ha riportato ferite. Sul posto sono giunti i vigili urbani per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.