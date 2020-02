Parco Arbostella: un ciclista cade alla rotatoria, è ferito

Un ciclista è caduto nei pressi della rotatoria del Parco Arbostella ed è rimasto ferito.

I soccorsi e le indagini

Sul posto è subito giunta un'ambulanza del 118. La polizia stradale indaga per capire se sia trattato di una rovinosa caduta o se un'auto in transito abbia urtato la bicicletta. Non si esclude l'ipotesi di un malore.