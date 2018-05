Rischia di investire un passeggino con uno scooter rubato: tensione in via Caterina

Scongiurato, l’incidente fra un motorino, che si è scoperto poi essere rubato ed un passeggino. Alle 18 di ieri, in Via Eugenio Caterina, una donna stava camminando con ill passeggino, quando ha visto arrivare dal Parco Pinocchio, così come riporta Le Cronache, un motorino che correva in modo folle. L’impatto con il passeggino è stato inevitabile, ma grazie ai suoi riflessi, la donna è riuscita a non farlo ribaltare: il conducente del mezzo a due ruote, invece, dopo aver perso il controllo della guida, è caduto al suolo.

L'intervento

Sul posto immediatamente sono arrivati i Vigili Urbani e i sanitari del 118. E' emerso che il motorino che ha provocato l’incidente sarebbe stato rubato: è stata sporta denuncia. Accertamenti in corso.