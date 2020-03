Incidente nei pressi dello svincolo di Pastena, tra moto e auto

Brutto incidente, in questo pomeriggio, nei pressi della Tangenziale, all'altezza dello svincolo di Pastena. Per cause da accertare, infatti, una moto ed un'auto si sono scontrate: ad avere la peggio, il centauro che è caduto sull'asfalto.

Gli accertamenti

Si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

Foto di Gerardo Scafuro



