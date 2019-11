Incidente a Pastena: ambulanza sbanda e finisce contro il marciapiede

Attimi di tensione, stamattina, presso piazza Caduti Civili di Brescia, a Pastena. Un'ambulanza della Croce Rossa, per cause da accertare, è sbandata finendo contro i basamenti in cementi a bordo del marciapiede, all'altezza della fermata dei bus.

Il fatto

L'ambulanza era impegnata in una operazione di soccorso: pare che per evitare lo scontro con un'altra vettura, il mezzo sia finito sul lato opposto a ridosso della pensilina, danneggiandosi. Lievi ferite, intanto, per il conducente.

I disagi

Sul posto, la Polizia Municipale ed altri sanitari del 118: traffico in tilt e disagi alla viabilità per via del mezzo incidentato. Si indaga.

Gallery