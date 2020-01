Incidente a Salerno, auto sbanda e finisce contro il marciapiede: un ferito

Terzo incidente, nella giornata di oggi, a Salerno. Dopo quelli verificatisi in via Dalmazia e via Roma, un altro sinistro è avvenuto nel quartiere Pastena, dove un’automobile si è schiantata improvvisamente contro un marciapiede che, per fortuna, in quel momento era senza pedoni.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente della vettura. Per lui, fortunatamente, nulla di grave.