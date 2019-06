Incidente a Pastena, auto ignora il semaforo: 2 feriti

Brutto incidente, ieri pomeriggio, a Pastena, all'incrocio tra via Dei Mille e via Medaglie d'Oro. Pare che un'auto condotta da una donna, ignorando il semaforo rosso, abbia causato un sinistro facendo sbalzare due ragazzi a bordo di uno scooter. I due malcapitati hanno riportato, l'uno, una frattura al polso e l'altro, una frattura del bacino.

I soccorsi

A intervenire sul posto immediatamente, un'ambulanza della Misericordia che ha prestato immediatamente soccorso al ragazzo in condizioni più serie. Subito dopo, è giunta un'ambulanza di supporto della Croce Rossa Italiana per aiutare il secondo centauro. La donna al volante non ha riportato ferite. Accertamenti in corso.