Incidente a Pavia per un'anziana di Eboli: è in gravi condizioni

Si trova in gravi condizioni, una anziana di Eboli che è stata coinvolta in un incidente stradale a Pavia. La malcapitata si trovava alla guida in auto con la nipotina, quando, a Gambolò, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura, finendo in un canale di scolo.

Il sinistro

La donna, in seguito all’impatto, è stata soccorsa e trasportata presso il “San Matteo” di Pavia: la prognosi rimane tutt’ora riservata. Nessuna grave ferita, invece, per la bambina. Tutti a pregare per la malcapitata.