Incidente a Casal Velino, centauro perde il controllo della moto: due feriti

Paura, oggi, sul tratto della Pedemontana che attraversa il comune di Casal Velino, dove una moto con a bordo due turisti (un uomo e una donna) è caduta rovinosamente sull’asfalto per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all' ospedale di Vallo della Lucania, mentre l’uomo ha rifiutato il ricovero. Su quanto accaduto indagano i vigili urbani e i carabinieri. L’incidente ha provocato un forte rallentamento alla circolazione veicolare.