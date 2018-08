Incidente sulla Pedemontana: sette feriti tra cui 2 bimbi

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, lungo la Pedemontana, ossia la strada che collega Omignano Scalo con Casal Velino Marina, dove si è verificato un brutto incidente.

I soccorsi

Due automobili (una Mercedes e una Fiat 500) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è rimasta ferita un’intera famiglia, tra cui due bambini, che viaggiava a bordo della Mercedes. Il padre ha riportato un trauma ad una gamba mentre la moglie e i bambini, fortunatamente, soltanto qualche escoriazione. Tutti, comunque, sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all’ospedale di Vallo della Lucania. I coniugi che, invece, erano a bordo della Fiat 500 sono rimasti illesi.