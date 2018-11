Incidente tra Penta e Gaiano: coinvolte due auto, si indaga

Brutto incidente, a tra Penta e Gaiano, tra una Panda e una Audi A1. Come riporta Zerottonove, è di ieri l’incidente avvenuto sulla strada che collega le due località: sul posto sono intervenuti i sanitari de La Solidarità di Fisciano che hanno constatato le buone condizioni di salute dei coinvolti.

Gli accertamenti

Soltanto il conducente della Panda è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.