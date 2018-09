Auto taglia la strada ad una moto: appello del centauro sul web

Tragedia sfiorata ieri lungo la strada provinciale che collega Perdifumo con Montecorice e Santa Maria di Castellabate, dove un ragazzo Giacomo Gargione, mentre guidava la sua moto, è caduto improvvisamente sulla carreggiata perché un’automobile (Honda Civic nera) gli ha tagliato la strada. Il giovane del posto è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.

Giacomo, ancora spaventato per l’accaduto, lancia un appello sul suo profilo Facebook affinché gli utenti possano aiutarlo a trovare il pirata della strada:

“Ragazzi purtroppo un Honda Civic nera mi ha tagliato la strada ed è andata via lasciandomi a terra sotto la moto senza nemmeno soccorrermi, alla guida era un signore ed u a signora se li avvistate in zona Perdifumo, Giungatelle e Santa Maria e Montecorice ..l’ora è tra le 13.30/14 quindi se avete telecamere e si trova l’orario avvisatemi o metteteli al corrente perché avranno poca voglia di fuggire ancora...l’accaduto é successo alle 13.30 e questa macchina andava in direzione Giungatelle”.