Incidente a Salerno, auto esce dal garage e ne fa scontrare altre due

Paura, questa mattina, nei pressi di Piazza Alario, a Salerno, dove due automobili si sono improvvisamente scontrate ed una si è ribaltata anche sul marciapiede. Sembra , però, che a causare l’incidente sia stata una terza vettura che stava uscendo in retromarcia da un garage.

Le indagini

La dinamica, comunque, è in corso di accertamento. Ma, per fortuna, non risultano feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che stanno ascoltando le testimonianza dei conducenti per accertare le responsabilità del sinistro.