Incidente nei pressi dello stadio Vestuti: scooter contro auto

Incidente tra via Nizza e piazza Casalbore: una ragazza alla guida del suo scooter è caduta sull’asfalto in seguito all’impatto con un'auto.

Il fatto

Come riporta Salernonotizie, ancora sconosciute le cause del sinistro: sul posto i sanitari del 118 e una pattuglia dei vigili urbani. Danneggiati i due mezzi coinvolti. Per la giovane, diverse escorazioni: si indaga sull'esatta dinamica e sulle cause dell'incidente.