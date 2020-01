Incidente a Poggiomarino, muore 45enne di San Valentino Torio

Dramma a Poggiomarino: un terribile incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato sul ponte di via Ceraso. Troppo violento lo scontro: Fedele Formisano, infermiere 45enne residente a San Valentino Torio, è morto a causa dell'impatto. Il centauro lascia la moglie e due figli.

Gli accertamenti

Inutile, purtroppo, l'intervento dei sanitari del 118: l'uomo è morto sul colpo. Indagini in corso, per ricostruire la dinamica e le cause del drammatico accaduto. Un fiume di messaggi di cordoglio sui social, intanto, per il 45enne. Dolore.