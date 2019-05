Incidente tra due auto a Policastro Bussentino: ragazza in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, nei pressi dello svincolo di Policastro Bussentino, dove due automobili (Renault Laguna e Alfa Romeo 147) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasta ferita la conducente dell’Alfa Romeo 147, una ragazza di 25 anni originaria di Santa Marina, solo qualche contusione per la 23enne romena alla guida dell’altra vettura. La 25enne è stata trasportata all’ospedale di Sapri per accertamenti, ma le sue condizioni di salute non sono gravi.