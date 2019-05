Incidente sulla Bussentina: auto si ribalta, illeso il conducente

Paura, ieri sera: un 48enne, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto lungo la Strada Stalale 517 nei pressi dello svincolo di Policastro Bussentino. La vettura, come riporta Ondanews, si è capovolta ai bordi della carreggiata.

Il fatto

Una passante, notando la vettura, questa mattina, ha allertato le Forze dell’Ordine: sul posto, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Tuttavia, il 48enne, fortunatamente illeso, era già uscito dall’auto ed era tornato a casa. Dramma sventato.