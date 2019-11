Incidente a Polla: auto "impazzita" sradica una colonnina di gasolio

Brutto incidente a Polla, nella notte. Un’auto è finita contro una colonnina di gasolio sradicandola, in un’area di servizio della SS19.

L'intervento

Per fortuna, come riporta Infocilento, nessuna conseguenza per il 26enne a bordo della vettura. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco: l'area è stata delimitata in attesa della messa in sicurezza. Accertamenti in corso.