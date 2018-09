Incidente stradale a Polla, auto si ribalta sulla carreggiata

Paura, la scorsa notte, a Polla, dove un’automobile (Fiat Panda bianca) si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata. A bordo vi erano alcuni giovani (ragazzi e ragazze) di Sant’Arsenio che, fortunatamente, non sono rimasti feriti. Non è stato necessario, dunque, l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri per risalire alla causa dell’incidente.