Incidente tra Salerno e Pontecagnano, auto contro scooter: due feriti

Paura, intorno alle 4 della scorsa notte, sul ponte che collega i comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano, dove si sono scontrati un’automobile e uno scooter per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto – riporta Zerottonove – sono rimasti feriti il conducente della vettura e la donna che era in sella alla moto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che li hanno soccorsi e sottoposti alle cure del caso. Fortunatamente nessuno dei due è rimasto ferito in modo grave.