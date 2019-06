Incidente a Pontecagnano, centauro finisce in ospedale

Grave incidente, nella notte scorsa sul Corso Italia a Pontecagnano, all’altezza del distributore di benzina. Per cause da accertare, infatti, uno scooter ed un'auto si sono scontrati: ad avere la peggio, il centauro, sbalzato dal motorino e finito a terra.

I soccorsi

A soccorrere il malcapitato, i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale. Indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.