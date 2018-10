Incidente a Pontecagnano: auto finisce su una vettura in sosta, un ferito

Dramma sfiorato a Pontecagnano, stamattina. In via Pertini, infatti, il conducente di una Ford ha perso il controllo della guida finendo su una Alfa parcheggiata e poi in un terreno ai margini della carreggiata.

I soccorsi

Solo lievi ferite per il conducente dell’auto che ha fatto un volo di diversi metri. Sul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: accertamenti in corso per ricostruire le cause dell'accaduto.