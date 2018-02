Incidente a Pontecagnano, auto si schianta contro un muro nella notte

Brutto incidente, nella notte, a Pontecagnano Faiano, sul Corso Umberto I. Per cause da accertare, come riporta Zerottonove, un’auto si è schiantata contro un muro. Probabilmente, tra le cause del sinistro, l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Gli interventi

Sul posto, sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non sembra ci siano state gravi conseguenze, ad ogni modo. Si indaga.