Sbanda e finisce contro una saracinesca: forte spavento a Pontecagnano

Dramma sventato a Pontecagnano Faiano, dove una donna è stata protagonista di un incidente stradale, intorno alle 13.30. La malcapitata, pare per evitare di scontrarsi con un altro veicolo, è finita fuori strada, impattando contro una saracinesca, in Corso Italia.

I soccorsi

La donna ha subito solo escorazioni: sul posto, per soccorrerla, i sanitari del Vopi, ma non è stato necessario per lei il trasporto in ospedale. Accertamenti in corso, dunque, da parte dei carabinieri giunti sul luogo per i rilievi del caso.