Scontro tra due veicoli nella galleria dell'autostrada A2

Un incidente stradale si è registrato questo pomeriggio, poco dopo le 18.30, all'interno della galleria dell’autostrada A2 tra Salerno e Pontecagnano. Due le automobili rimaste coinvolte. Le persone a bordo sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto è giunta la Polizia stradale per gli accertameti del caso, far defluire il traffico e ricostruire la dinamica dello scontro. Le due auto sarebbero venute a contatto in fase di sorpasso. A causa dell'incidente, il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, creando file per chilometri.