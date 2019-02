Scontro in litoranea, tre le auto coinvolte: due persone restano ferite

Scontro in litoranea, tra Pontecagnano e Battipaglia. Tre le auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i volontari del Vo.P.I. , la Croce Bianca e le forze dell'ordine per soccorrere i feriti e ricostruire la dinamica dei fatti. Due le persone rimaste ferite, con policontusioni riportate dalla persona che materialmente avrebbe provocato l'incidente. Non viene escluso uno stato di alterazione da parte di quest'ultimo, stando alle prime cure ricevute dai sanitari. Le forze dell'ordine indagano per ricostruire al dettaglio i movimenti delle tre auto, per accertare responsabilità precise.

