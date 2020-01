Incidente sulla litoranea, a Pontecagnano: scontro tra 2 auto

Brutto incidente sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, lungo la Strada Provinciale 175, all’altezza dell’ex Drive-in di Magazzeno. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi.

Le indagini

Sembra che non ci siano feriti gravi, secondo quanto riportato da Zerottonove. Acceramenti in corso, dunque, per far chiarezza sulla dinamica e sulle cause del sinistro.