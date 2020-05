Incidente tra moto e auto a Pontecagnano: militare in prognosi riservata

Brutto incidente, ieri sera, a Pontecagnano Faiano in via Mar Tirreno, in località Dente di Ferro. Una moto guidata da un giovane in servizio presso la Marina Militare, di 37 anni ed un’auto alla cui guida vi era una donna di 42 anni, si sono violentemente scontrati, per cause da accertare.

Il fatto

Ad avere la peggio, il centauro che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”: è ricoverato in prognosi è riservata, in gravi condizioni. La donna, invece, sarebbe stata trovata positiva ai cannabinoidi e all’alcoltest (il tasso alcolemico era superiore di tre volte rispetto a quello consentito), come riportano i colleghi di Zerottonove. Le sarebbe stata ritirata la patente di guida, dunque, con la vettura posta sotto sequestro.