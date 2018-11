Pontecagnano, giovane impatta sulla rotatoria e distrugge l'auto: è in ospedale

Ragazzo in ospedale dopo un incindente sulla strada Aversana, a Pontecagnano. E' accaduto in serata: il ragazzo vittima dell'incidente era alla guida di una Smart quando è finito a ridosso della rotatoria, facendo capolvolgere il veicolo. Forse per la velocità o per l'asfalto bagnato. Sul posto sono giunti i volontari del Vopi (Volontario Pronto Intervento) insieme ai carabinieri, per ricostruire la dinamica dell'incidente e mettere in sicurezza la zona. L'incidente è avvenuto in via Marco Polo, l'auto è finita distrutta per la maggior parte. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico ma le sue condizioni, una volta trasferito in ospedale, non desterebbero preoccupazioni.

