Incidente a Pontecagnano Faiano: coinvolte due vetture, si indaga

Brutto incidente a Pontecagnano Faiano, sulla SS 18, nella frazione Sant’Antonio, questa mattina. Poco prima della rotatoria del Centro Commerciale Maximall, per cause da accertare, due auto si sono scontrate: come riporta Zerottonove, una delle due vetture ha terminato la sua corsa sul marciapiede, ai lati della carreggiata.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118, ma fortunatamente non è stato necessario il soccorso per i coinvolti. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per far chiarezza sulla esatta dinamica e sulle cause del sinistro.