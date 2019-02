Incidente mortale a Pontecagnano: 30enne ucraino investito e ucciso da un'auto

Tragedia sull'asfalto, nella notte, a Pontecagnano, in via Mar Ionio: un ucraino di 30 anni, Ursu Sergi, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto, una Peugeot, guidata da un operaio di Montecorvino Pugliano. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso, ma il 30enne era già deceduto: pare che il conducente della vettura non abbia notato il pedone, anche a causa della scarsa illuminazione della zona.

L'intervento

Sul posto i carabinieri della compagnia di Pontecagnano per ricostruire la dinamica del tremendo sinistro. Accertamenti in corso.