Positano, camion "impazzito" travolge una moto e scappa: il conducente era ubriaco

Tanta paura la notte scorsa, sulla Statale 163 Amalfitana: come riporta Il Vescovado, un camion ha percorso ad alta velocità le curve di Positano provocando un incidente con due giovani a bordo di una moto, finiti rovinosamente sull'asfalto e poi in ospedale. Il sinistro è avvenuto in località Grada Nuova a Liparlati.

Il fatto

Il conducente del camion, incurante della condizione dei due ragazzi (fortunatamente feriti in modo non grave ndr) ha proseguito la sua corsa: ad immortalare la scena, un automobilista che si trovava sul posto e che ha provveduto a consegnare il filmato ai carabinieri, per le indagini del caso.

La denuncia

Il camion è stato fermato durante il suo passaggio ad Amalfi: l'uomo alla sua guida, un fruttivendolo di Torre del Greco, è stato immediatamente sottoposto ad esame etilometrico risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 2.53 g/L e pertanto, è stato denunciato per "guida in stato di ebrezza" e per "fuga in caso di incidente con danni alle persone". La patente gli è stata ritirata.