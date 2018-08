Incidente tra due auto in Calabria: feriti 4 ragazzi salernitani

Paura, ieri pomeriggio, in Calabria dove quattro ragazzi salernitani sono rimasti feriti in un incidente stradale.

I soccorsi

Due automobili (una Fiat Punto e una Lancia Delta) si sono scontrate per cause in corso di accertamento tra Praia a Mare e San Nicola Arcella. Nel violento impatto sono rimasti feriti un ragazzo di Sala Consilina, una ragazza di San Pietro al Tanagro e una coppia di Sant’Arsenio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.