Incidente tra moto e auto a Praiano: centauri sbalzati in aria, i soccorsi

Dramma sventato, questa mattina, prima delle 13, sulla Strada Statale 163 Amalfitana, a Praiano. Come riporta Il Vescovado, infatti, per cause da accertare si è verificato uno scontro fra un’auto, una Mercedes della Classe C e uno scooter, un Honda SH 300, in sella ai quali viaggiavano due uomini. L’impatto, frontale, ha sbalzato i due dalla sella.

La dinamica

Uno di loro è finito contro il parabrezza dell’auto, prima di cadere sull’asfalto. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i malcapitati al Pronto Soccorso della Costa d’Amalfi: fortunatamente, per loro solo qualche escoriazione e lievi contusioni. Sul posto, dunque, anche i carabinieri per i rilievi del caso.