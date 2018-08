Impatto fatale in Puglia: muore 45enne del salernitano con la figlia

Tragedia sull'asfalto, in Puglia: hanno perso la vita in un incidente stradale la 45enne Antonella Giovannone, originaria di Campagna ma residente a Rutigliano, in provincia di Bari, e sua figlia 16enne Emilynrose Miuri. Alla vigilia di Ferragosto, per cause da accertare, l'auto su cui viaggiavano si è scontrata con un camion, lungo la Strada Provinciale Noicattaro-Casamassima.

Il dramma

Dopo lo scontro la 45enne è morta sul colpo mentre la giovanissima figlia è stata soccorsa dai sanitari del 118: il suo cuore ha smesso di battere al Policlinico di Bari, poco dopo. Sul posto, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso: comunità a lutto.