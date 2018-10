Incidente a Fratte, scontro tra 4 auto: traffico in tilt

Caos e traffico, questa sera, nel quartiere Fratte di Salerno, dove ben quattro automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. La dinamica non è ancora chiara e sembra che non vi siano feriti gravi.

I disagi

Numerosi, vista l’ora, i disagi alla circolazione veicolare con lunghe code di veicoli che si sono formate nel quartiere. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili urbani per decongestionare le strade intasate dal traffico e risalire alle responsabilità del sinistro.