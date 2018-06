Due incidenti sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt

Paura, questo pomeriggio, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove si sono verificati due incidenti stradali nei pressi dell’uscita di Fisciano.

La dinamica

Un camion si è scontrato contro un’automobile che procedevano nella stessa direzione. Il conducente dell’auto ha perso improvvisamente il controllo finendo in testacoda e finendo la sua corsa al contrario rispetto al senso di marcia. Sul posto sono giunti i sanitari della Misericordia che hanno prestato le prime cure ai feriti. Intanto sull’altra carreggiata due automobilisti si sono tamponati per vedere cosa fosse successo sull’altra carreggiata. Traffico in tilt.