Maxi-tamponamento sul raccordo Salerno – Avellino: traffico in tilt

Brutto incidente, stamattina, sul raccordo Salerno – Avellino in direzione nord, all’altezza dello svincolo di Baronissi. Per cause da accertare, quattro auto si sono scontrate: nessun ferito grave, fortunatamente, nel maxi tamponamento.

L'intervento

Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Code e rallentamenti. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause dell'incidente.