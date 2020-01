Auto si ribalta sul raccordo Salerno-Avellino: ferito un ragazzo

Paura, questa mattina, alle ore 7, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove un’automobile si è completamente ribaltata per cause in corso di accertamento. Il conducente di 24 anni - riportano i colleghi di Avellitoday - ha perso il controllo della vettura mentre attraversava il territorio comunale di Atripalda, in direzione Avellino.

I soccorsi

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.