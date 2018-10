Incidente sul raccordo Sa-Av, auto si ribalta nella cunetta: due feriti

Paura, oggi pomeriggio, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un brutto incidente stradale, nel tratto che collega il capoluogo con Fisciano.

L'impatto

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono stati un camion e un’automobile (Fiat 500L) che si è anche ribaltata finendo in una cunetta. Due le persone rimaste ferite, che sono state trasportate in ospedale. Sulle responsabilità del sinistro indaga la Polizia Stradale.