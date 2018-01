Incidente sul raccordo autostradale Sa-Av, lunghe code e rallentamenti

Incidente, stamattina, lungo il raccordo autostradale Sa-Av, in direzione nord, nei pressi dell’uscita di Baronissi. Come riporta Zerottonove, infatti, un camion e una Smart, per cause da accertare, si sono scontrati.

I rilievi

Sul posto, gli agenti di Polizia per i rilievi del caso. Lunghe code e tensione sul raccordo, ma nessuna grave conseguenza.