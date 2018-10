Incidente sul raccordo Sa-Av, auto contro guardrail: ferito 22enne

Paura, la scorsa notte, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove un ragazzo di 22 anni, originario di Castel San Giorgio, si è schiantato con la sua automobile nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino (direzione nord). L’impatto contro il guardrail è stato violentissimo.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza de “La Solidarietà” di Fisciano, che lo ha condotto in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla causa del sinistro. Non è escluso che il giovane possa essere stato vittima di un colpo di sonno oppure che si trovasse in uno stato di ubriachezza.