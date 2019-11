Incidente sul raccordo Salerno Avellino, coinvolte due auto e un furgone: traffico in tilt

Momenti di paura, intorno alle 7 di questa mattina, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino (direzione nord) dove più veicoli (un furgone e almeno due automobili) sono rimasti coinvolti in un brutto incidente, all’altezza della stazione di servizio di Baronissi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini dell’Anas, i quali hanno provveduto a monitorare la circolazione veicolare che, in poco tempo, è andata in tilt, con lunghe code formatesi sulla carreggiata. Non vi sarebbero feriti gravi.

