Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: maxi tamponamento, 5 feriti

Maxi tamponamento, ieri, sulla corsia Sud del raccordo Salerno-Avellino, poco dopo l’uscita di Baronissi. Si è, infatti, verificato, un tamponamento a catena che ha coinvolto 8 auto.

I feriti

Almeno 5 feriti, ma in modo lieve. Solo tanta tensione e traffico in tilt. Accertamenti in corso, intanto, per stabilire le cause del sinistro.